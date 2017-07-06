İrem Derici, Lider Şahin'i tamamen sildi

İrem Derici, 1 yıllık aşkı Lider Şahin'i önceki gün tamamen sildi! Popçu, eski sevgilisiyle çektirdiği tüm fotoğrafları bir kovaya koyup Tarkan'ın şarkısı eşliğinde yaktı! Bu anları da instagram'da yayınladı...



SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

İREM DERİCİ 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

‘LİDER’LE ARAMIZDA KAVGA VEYA İHANET YOK’

BUGÜN NELER OLDU