Müge Anlı tatilde de kayıpları buluyor

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' tarafından hayata geçirilen Sevgi İzi, tatilde de kayıpları bulmaya devam ediyor. Sevgi İzi sayesinde bir günde iki kayıp kişi birden bulundu. Isparta'da yaşayan 19 yaşındaki Down Sendromlu Mehmet Emir Tali ile İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Mental Retardasyon hastası Mithat Emir Hüseyinoğlu, kaybolduktan birkaç saat sonra, kollarındaki Sevgi İzi işareti sayesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.