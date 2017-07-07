Türkiye dizilerden sonra klip de ihraç etmeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

Fransa, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan gibi Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey ülkeleri dahil olmak üzere toplamda 19 ülkeye Türk dizilerinden sonra klip ihraç etmeye başladık.Klip ihraç eden bir firmanın yetkilisi Umut Ertek, şunları söyledi: "Ortadoğu ülkelerinin tarzları birbirine çok benziyor. Oryantal ve Arap slow'u; bizdeki arabesk nüanslarına kardeş bir tarz diyebiliriz. Eski Sovyet bölgesinden gelenlerin tarzı elektronik, Avrupa'dan gelenlerin ise rap ve hip ağırlıklı. Benim asıl hedefim; İngiltere pazarına girmek." Ayda dört klip ihraç etmeyi hedefleyen, "Yunanistan'da müzik yapan birçok sanatçı da Türkiye'yi tercih ediyor" diyen Ertek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de çok başarılı yönetmenler var ama yine de kısır döngüye girildi. Bazı solist ve yönetmenler, dünyadaki hızlı değişimi yakalayamıyorlar. Üç yıl önce 50 milyon tıklanmış sanatçının son çıkardığı projeye bakıyorsunuz; 2 milyonda kalmış. Buradan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor."