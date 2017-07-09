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'in ta panik anları

Giriş Tarihi: 9.7.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 12:17
Gülşen'in uçakta panik anları

önceki gün İstanbul’dan ’a uçmak üzere Atatürk Havalimanı’na gitti. Yalıkavak’taki La Plaj’da sahneye çıkacağı için yanında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları da vardı.

havadayken kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Pilot yolculara acil iniş yapacaklarını, panik yapmamaları gerektiğini anons etti. Uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Ünlü çift alanda 2 saat bekledikten sonra saat 17.50'de başka uçakla 'a gittiler.

"ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKÜR"

Hürriyet'te yer alan habere göre; kucağında oğlu ile inerken çok gergindi. Popçu 'Uçağın kapısı arızalıymış. Kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Büyük tehlike atlattık. Panik yaşadık. Oğluma sarılıp, dualar ettim."



"Ölmediğimize şükür ediyoruz. İnsan çocuğu olunca böyle duygular içine giriyor. O bir melek. Belki de bizi o melek korudu.. Havadaki korkumu hatırlamak istemiyorum." dedi.



e geç kalan Gülşen yolculuk kıyafeti ve makyajsız haliyle sahneye çıktı. Seyirciden özür diledi.

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Gülşen'in uçakta panik anları
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