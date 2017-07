Kendi hikayemi yazıp kendimi oynamak istiyorum

TUFAYA

Genç, deli dolu, doğal, sempatik ve çok güzel bir oyuncu Melis Tüzüngüç . Galata'da bir kafede buluşuyoruz. Büyük bir gülümsemeyle karşılıyor beni, gülümseme deyip geçmeyin, gözlerinin içi gülüyor. Geleceğe dair umutları ve hayalleri olduğu her halinden anlaşılıyor. İtiraf etmese de zor bir çocukluktan sonra daha lisedeyken tutkuyla bağlı olduğu oyunculuğa başlamış ve bugünlere gelmiş. Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kanatsız Kuşlar'da başrolü üstlenen Tüzüngüç'le hakkında merak edilenleri konuştuk...Yaşım daha 23 olmadı ama 'Kanatsız Kuşlar' beşinci dizim. Güzel ilerliyorum, inşallah daha da güzel gider. Çocuk olsam da yeteneğimin farkındaydım. Bir gün okuldan eve döndüğümde lise kıyafetlerimi çöpe attım. Babaannem, "Ne yapıyorsun?" dedi. "Liseyi açıktan bitireceğim ve işe devam edeceğim" dedim. Çünkü o zamanlar ilk işim 'Yıldız Masalı'nda Gökhan Özen ile başrol oynuyordum. Zırnık eğitimim olmadan bu işi aldım; çünkü yeteneğin tamamen içte gelen bir şey olduğuna inanan biriyim.Demek ki yetenek görmüşler. Alaylı olmak diye bir şey vardır ya, ben öyleyim. Yaşım genç, sektörü tanımıyorum ama verilen rolün altından kalkacağıma güveniyorlardı. Galiba bendeki ışığı görmüşlerdi. Bu arada sıfır torpilliydim; hiçbir amcam, dayım, halam, teyzem yok. Olsa başka türlü de olabilirdi.Hiç eleştiren tiplerle karşılaşmadım. Öyle biri olsa da muhatap olmam. Bu yüzden hakkımda negatif düşünce barındırabilirler ama isteyen istediği gibi düşünsün. Dış gözlerin ne söylediklerine o kadar kapalıyım ki, isteyen hakkımda konuşabilir.Başka bir meslek edinmek istemedim. Çünkü her zaman oyunculuk yapacağım. B planı düşünmek, A planını çürütmek anlamına geliyor. Dolayısıyla iş anlamında bir alternatifim yok ama bu oyuncu olmazsam aç kaldım demek değildir. Garsonluk yaparım ve hayatımı idame ettiririm.Aslında hiçbir zaman şarkıcılık demedim ama müziği çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hatta kendime ait bir sürü şarkım ve bestem de var. Belki bunları ileride bir şeyleri tatmin etmek için çıkarabilirim ama hedefim sadece ve sadece oyunculuk. Tabii müzik yaparsam da şaşırmayın. (Gülüyor)Doğduğumdan beri babaanne ve dedeyle büyüdüm. Onlar en büyük destekçim oldular. 'Arkandayız' dediler ve hiç korkmadılar. Bu yönden çok şanslıyım.Çekimlerden dolayı yanlarına az gidebiliyorum ama babaannemle telefonda konuşmadığım günüm yok. Vakit bulduğumda hemen onların yanına kaçıyorum.Aslında babaanne ve dedeciyim. Çünkü annem ve babam ben çok küçükken ayrılmışlar; annemle hiçbir şekilde görüşmüyorum ama babamla iletişimim devam ediyor. Babamın yeni bir hayatı var; çocuğu var ve bir tane daha yolda geliyor. Babamla aramızı bozmadık ama anne yok.Mutlaka bana kattığı şeyler vardır ama benim hiç travmalı geçmedi. Çünkü 8 yaşıma kadar babaannemi annem sanmışım. O yüzden anne eksikliği yaşamadım, dolayısıyla bende hiçbir depresyon yaratmadı.Tedirginlik yaratmadı ama o farkı hissettiğim zamanlar oldu.Sosyal olarak hiçbir şey değişmedi. En yakın arkadaşım, birlikte büyüdüğüm insandır. Ekonomik olarak da, tabii ki bu işin getirisi iyi oldu. Her şeyime ve çevreme yetecek kadar kazanmaya çalışıyorum.Görmedim ama etrafımda paralar da uçuşmadı. Normal, gelir düzeyi iyi bir ailede yetiştirildim. Hiç eksiğim olmadı ama harçlıkla büyüdüm. Belli bir yerden sonra kendi paramı kendim kazanmaya başladım.Zorlukları da, tatlılıkları da var. Sorumluluk sahibi olmak benim hoşuma gidiyor. Hiçbir kötü tarafa sapmadım, delirmedim, şımarmadım; neysem oyum!Özel hayatım kariyerim gibi hızlı değil. Aksine çok güzel ve tatlı gidiyor. Dört senedir bir dönem aynı dizide çalıştığımız Ali Biçim ile birlikteliğim devam ediyor. Neredeyse işimin başlarından bu yana hayatımda ve bu bana çok kıymetli geliyor. Ali inanılmaz derecede komik bir insan ve onunla çok gülüyorum. Tabii ki çok romantik ve duygulu tarafları olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Birbirimizi telkin eden de, gazlayan da hep ikimiz olduk.Evleniyorum diyormuşum! (Gülüyor) Bunlar elbette ki olacak ama kariyer anlamında bu işten sonra çok tatlı ve tadında bir komedi daha yapmak istiyorum. Kendi filmimi yazmak için çalışmalara başladım. Kendi filmimi yazıp orada kendi karakterimi oynamak istiyorum. İnşallah bunu başardığım günü görebilirim.Çok şükür her şey yolunda... Galibaüç yazdır hep çalışıyorum ve bu sıcaklaradenk geliyor. Ama iş olsun bizim olsun,çalışalım yeter ki gerisi önemli değil.Dizi çok güzel gidiyor. İzleyiciler konuyadaha da adapte oldukça diziye daha sıkısıkıya sarıldıklarına inanıyorum. Benimiçin de farklı bir deneyim oldu. Çünkü dahaönce hep komedi yaptım ama bu projebenim ilk dramım oldu.Genç ve güzel bir annemiz var, kendisinindört çocuğuyla hayatta kalma mücadelesinianlatıyoruz. Herkesin kendine özgübir hikayesi ve görevi var. Zaten herkesinanladığı gibi benim bir aşk hikayem olacak.Aslında annenin de, kızın da bir aşkhikayesi var ve aşık olunan adamlar aslındaüvey kardeşler; bu çok heyecanlı ve canalıcı bir durum diyebilirim. İzleyicileri çokgüzel bir aşk hikayesi bekliyor.Bana benzeyen pek çok yönü var. 'Zeynep'genç olmasına rağmen, anneleri ortadaolmadığı zaman kardeşlerine annelikyapıyor. Kardeşlerinden biri bahis oynuyor,biri çok parası olsun istiyor; onlaragöre 'Zeynep' daha sakin bir kız ama onunda hayatına aşk girince başka bir tarafınıgörebiliriz. 'Zeynep'te de, ben de olgunlukvar. Tabii o olgun duruşunun arkasındakiçocuksu yönleri ortaya çıkabilir.Kandırılmam çok zor, biraz cinimdir.Kolay kolay kimse beni tufaya düşüremez.Mutlama zayıf yanlarım var amabu beni güçsüz yapmıyor.Biri benimle muhabbet edebilir. Arayıpkonuşabilirim, kafede oturup birşeyler içebiliriz ama bu o kişiyi hayatımaaldığım anlamına gelmez. Benimkapılarımı açtığım kişi sayısı bir elinparmaklarını geçmez.