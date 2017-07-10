Atalay nafaka davasını kazandı

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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı 125 bin liralık icra takibi, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız buldu. Ünlü çift, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 125 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının elinde olduğunu söyleyen Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi. Ünlü futbolcunun; icra emrinin iptal edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Atalay'a yükletilmesini talep ettiği dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, Asena Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız bularak, icra takibini kabul etti. Mahkeme sonrası SABAH'a konuşan avukat Beyza Sındıraç şunları söyledi: "Müvekkilim Asena Atalay hakkındaki tüm negatif yorumlara rağmen nafaka davasını kazandık. Diğer davalar devam etmekte olup haklılığımızı ortaya çıkartmak için daha çok çalışacağız."