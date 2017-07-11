Fahriye Evcen yüzüğe alışamadı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le 29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki rüya gibi düğünle bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Fahriye Evcen, alyansına alışamadı. Düğünün hemen ardından balayı için soluğu Maldivler'de alan ikili, tatil boyunca hiç birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmadıkları için gündem olmuştu.







Evlilik alyansıyla hiç pozu bulunmayan Fahriye Evcen'e takipçileri "Yüzüklü poz ver" çağrısı yaptı.

HAYRANLARI BASKI YAPIYOR



Takvim'de yer alan habere göre; Güzel oyuncu, önceki gün eline telefonunu alıp bu kuralı bozdu. Eşiyle balayında çekilen bir karesine "Gülen yüzüm, can içim" notu düşüp Çanakkale'de çekimde olan eşine özlemini dile getiren Evcen'in parmağında alyansının olmaması dikkat çekti. Bu arada geçtiğimiz hafta balayı dönüşü hayranları tarafından havalimanında fotoğraflanan ikiliden Fahriye Evcen'in parmağında evlilik yüzüğü yine yoktu. Burak Özçivit'in alyansı ise güzel eşinin aksine parmağındaydı.







Hayranlarının ısrarlı sorularına daha fazla dayanamayıp geçtiğimiz hafta sosyal medyadaki adını "Fahriye Evcen Özçivit" olarak değiştiren ünlü oyuncunun yüzüksüz parmağı takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Hayranları Evcen'e, "Duvaksız gelin olmayacağı gibi yüzüksüz de olmaz" diyerek alyansını takması için çağrıda bulundu.

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