Yaşam koçu sevgilisi çıktı

ADRİANA

BUGÜN NELER OLDU

İlk kez GÜNAYDIN'In yazdığı dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yazar ve yaşam koçu Metin Hara aşkı, fotoğraflara yansıdı. Atatürk Havalimanı'ndaki CIP Lounge'da bir araya gelen Lima ve Hara, samimi şekilde öpüşürken kameralara yakalandı. Havalimanından el ele çıkan çift tatil için Bodrum'a gitti.Bodrum'da görüntülenmek istemeyen Lima, basın mensuplarını 2 saat peşinde koşturdu. Lima'yı takip eden gazetecilerin aracına, araya giren iki araç çarptı. Şans eseri yaralanma yaşanmadı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Metin Hara'dan açıklama geldi. Hara, "Adriana ile haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissettiğimizin farkına vardık. İkimiz de henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Değerli basınımızın konu ile ilgili merakına sonsuz saygı göstermekle beraber aynı saygıyı karşılıklı olarak yolculuğumuzun bu başlangıç sürecinde de görmeyi arzu ediyoruz" dedi.