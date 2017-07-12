İki saatte aşık oldu!

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima
ile Metin Hara
'nın herkesi şaşırtan aşkının detaylarına GÜNAYDIN ulaştı. Lima, ilk olarak 12 Haziran'da Metin Hara ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşmış, birkaç gün sonra da Hara'nın 'Yol' adlı kitabının İngilizce edisyonunu yine takipçileriyle paylaşmıştı. Brezilyalı top model, 2 Temmuz'da ise Los Angeles Havalimanı'nda, elinde Hara'nın 'Yol' isimli kitabıyla dünya medyası tarafından görüntülenmişti. Peki bu sürpriz aşk nasıl başladı? Geçtiğimiz ay defileye çıkmak üzere Antalya
'ya gelen Lima, dönüşte aktarma yapacağı İstanbul'da uçağını kaçırdı. İstanbul'da yaşayan bir Türk dostunu arayan güzel model, uçağını kaçırdığını ve bir otele yerleştiğini söyledi. Arkada- şı da Lima'ya, "Metin isimli bir arkadaşım var, seni onunla tanıştırayım, istersen sana bir seans yapsın" dedi. Ardından Metin Hara, ünlü modelin kaldığı otele gitti. Yıllardır enerjiyle tedavi seansları veren ve toplu seminerler yapan 35 yaşındaki Hara, odasında buluştuğu Lima'yla iki saatlik bir görüşme yaptı. Brezilyalı model, iki saatin sonunda Hara'dan çok etkilenirken, ikili birbirlerinin telefon numaralarını aldı. Mesajlaşmaya başlayan Hara ile Lima'nın arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü.
NEW YORK'A GİDECEK
Lima InstaStory'de, Metin Hara'nın kendisi için yazdığı bir notu paylaştı. Ardından Hara'nın da, güzel modelin kendisine yazdığı bir notu takipçileriyle paylaşması dikkat çekti. Bodrum tatilinin ardından Hara'nın, Lima'nın New York'taki evine gitmeyi planladığı öğrenildi. Ünlü yazar, New York'ta Lima'nın arkadaşları ve ailesiyle de bir araya gelecek. Çiftin, birlikte ABD'de bir televizyon programı yapma projeleri olduğu da konuşulanlar arasında.