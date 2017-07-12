Sessizce Bodrum’a geldi hayranları bile tanımadı

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz top model Kate Moss, iki yıl aradan sonra yeniden Bodrum'a geldi. 14 yaşındaki kızı Lila ile birlikte Maçakızı Hotel'de kalan Moss'a yakın bir arkadaşı da eşlik ediyor. Üç gündür Bodrum'da olan ünlü model, günlüğü yaklaşık bin Euro olan bir suit odada konaklıyor. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da birçok kez objektiflere yakalanan Moss, bu kez daha dikkatli. Medyadan köşe bucak kaçan İngiliz yıldız, günlerini spor yaparak geçiriyor. Popüler plajlardan uzak duran ünlü modeli hayranları bile tanımakta zorlandı. 43 yaşındaki Moss'un, tatil için geçtiğimiz yıllarda pahalılığından dert yandığı Bodrum'u tercih etmesi de dikkat çekti.