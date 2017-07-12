Sürpriz çiftin romantik kahvaltısı

Sürpriz bir ilişkiye başlayan Brezilyalı top model Adriana Lima
ile yazar Metin Hara
, Bodrum'da baş başa tatil yapıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda öpüşürken görüntülenmelerinin ardından aşkları ortaya çıkan ikili, önceki gün Gümüşlük'teydi. Dereköy Değirmen Evleri'nde kalan çiçeği burnunda çift, sabah birlikte kahvaltı yaptı. Görüntü vermemek için duvarın arkasında duran Lima, bir ara ayağa kalkınca objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Bodrum'da kısa bir tatil yapacak olan çift, daha sonra Datça'ya geçerek Mavi Tur'a çıkacak.
Adriana Lima, Metin Hara ile Dereköy'deki bir evde tatil yapıyor.