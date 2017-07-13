Hacı Sabancı - Ahu Yağtu hattında neler oluyor?

Hacı Sabancı (30) ile ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2013 yılında boşandığı oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu (30) ile Emirgan'daki 'Gizli Kalsın'da sabaha kadar eğlendiği, gece boyunca samimi görüntüler sergilediği iddia edilmişti. Sabancı ile Yağtu'nun eğlencesinin 02.00'de başlayıp sabah 05.00'te bittiği ve samimiyeti ilerleterek meraklı bakışlara aldırmadan dudak dudağa oldukları iddia edilmişti.



"YALAN HABERLER DEVAM EDİYOR"



6 yıllık aşkı manken ve oyuncu Özge Ulusoy'dan (34) geçtiğimiz Nisan ayından ayrılan Sabancı iddialara tatil yaptığı Mikonos'tan cevap verdi. Sabancı, Tatil için birçok ünlü ismin tercih ettiği Mikonos Adası'nda yaz günlerinin keyfini süren Sabancı, Ahu Yağtu ile arasında çıkan aşk iddialarını sosyal medya hesabı aracılığıyla yalanladı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Sabancı, fotoğrafın altına ise şu notları düştü; "Ben sustukca, yalan haberler devam ediyor…."







"HABERLERDEN RAHATSIZ OLDUM"

Yağtu'nun ajansından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün basında oyuncumuz Ahu Yağtu hakkında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haberle gündeme gelmekten çok rahatsız olan Yağtu "Adımın bu tip bir haberle anılmasından son derece rahatsızım devam ettiği takdirde yasal işlem başlatacağımı üzülerek belirtmek zorundayım" denildi.



ÖZGE ULUSOY İDDİALARA NE DEDİ?



6 yıl aşk yaşadığı Hacı Sabancı'dan 3 ay önce ayrılan Özge Ulusoy şunları söyledi: "Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram'dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı'ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm."







DEMET AKALIN'DAN ULUSOY'A DESTEK



İddiaların ardından Ahu Yağtu'ya, Demet Akalın'dan tepki geldi... Özge Ulusoy ile yakın dost olan Demet Akalın, Instagram hesabından Yağtu'ya göndermede bulunarak şunları yazdı: "En yakın kız arkadaşlarımızdan birinin 'Enişteci' kurbanı olduğunu gördük. İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar aklı vardır!"

AHU YAĞTU İLE HACI SABANCI'NIN ŞOKE EDEN YAKINLAŞMASI