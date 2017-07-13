‘Klibi mış gibi çekmedik’

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Dört yıllık aradan sonra 'Haddinden Fazla' adlı albümüyle müzik dünyasına dönen Ebru Yaşar, önceki gün beklenen klibini çekti. Albüm yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören 'Ben Ne Yangınlar Gördüm' şarkısına, Bedran Güzel yönetmenliğinde klip çekildi. Bir aldatma hikayesinin anlatıldığı klipte yer alan trafik kazası sahnesi için Sarıyer-Demirciköy yolu özel izinle kapatıldı ve çekimlerde BMW marka bir otomobil parçalandı.Ebru Yaşar'ın yanı sıra beş kişilik oyuncu ekibinin yer aldığı klip için 70 kişilik bir set ekibi görev yaptı. Klip setinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Üstüne titrediğimiz bir klip bu. 'Ben Ne Yangılar Gördüm', yayınladığımız ilk günden bu yana çok büyük bir ilgi gördü. Bu hem mutluluk, hem de büyük bir sorumluluk veriyor bana. İnsanların bu kadar beğenip dinlediği bir şarkının klibi de aynı oranda beğenilmeli. Biz de Bedran Güzel'le, film tadında bir klip çekiyoruz" dedi. Yaşar, sinema filmleri ve diziler dışında, müzik dünyasında pek rastlanmayan bir prodüksiyonla çekilen video klibin kaza sahneleri için de; "Biliyorsunuz, bizde kliplerde genelde kaza anı görünmez. Ya görsel efekt kullanılır, ya da sonrası görülür; 'mış gibi' yapılır yani. Biz bu klipte 'mış gibi' yapmadık. Gerçek bir otomobil kullandık ve kaza yaptık" diye konuştu. Klip setinde bir hayli eğlendiği gözlenen Ebru Yaşar, 10 gün sonra bir klip daha çekeceğinin müjdesini de verdi. Bir sonraki klibin Emrah Karaduman imzalı şarkısı 'Havadan Sudan'a çekileceğini söyleyen yorumcu, bu kez Bodrum'da kamera karşısına geçeceğini belirtti.