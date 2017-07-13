Yıldız Tilbe'nin kolundaki yaralar ellerine sıçradı

Bodrum
'da bir gece kulübünde sahne alan Yıldız Tilbe
, şarkılarını hayranları ile beraber söyledi. Konser
başlamadan saatler önce eğlence mekanında adım atacak yer kalmadı. Sahneye hayranlarının çığlıkları arasında çıkan Tilbe sevilen şarkılarını seslendirdi.
KOLLARINDAKİ LEKELER ELLERİNE SIÇRADI
Kolundaki ve bacağındaki lekelerden hiç bir zaman bahsetmeyen Tilbe'nin aynı izlerden ellerinin üzerinde de görüldü. Yıldız Tibe'nin, bir hafta önce verdiği konserde kollarındaki izlerin azaldığı dikkat çekmişti. Bir hafta aradan sonra sahne alan Tilbe'nin kollarındaki izler yeniden ortaya çıktı. Kollarının yanı sıra elinin üzerinde de kolundaki pul pul olan lekelerden ve yaralardan görüldü. Tilbe sahnesinde sırt dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.
ELBİSESİ YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI
Giydiği elbise sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan Tilbe'yi yaklaşık 2 bin kişi dinledi. 2 saat sahnede kalan Tilbe, yaptığı danslarla da büyük beğeni topladı. Konser öncesinde club önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişilik mekana 2 bin kişi gelince eğlence makanında adım atacak yer kalmadı.