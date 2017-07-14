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, Lamborghini’den indi traktöre bindi

Giriş Tarihi: 14.7.2017 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 11:07
Asena Atalay, Lamborghini’den indi traktöre bindi

’le evli olduğu dönemde 2 milyon tl’lik Lamborghini ile havalı pozlar veren , önceki gün traktöre binince olanlar oldu. Güzel sunucunun bu pozuna ‘Lamborghini’den indi traktöre bindi’ esprileri yapıldı.

Beşiktaş'ın yıldızı 'le evli olduğu dönemde lüks yaşamıyla manşetlerden düşmeyen 'ın eski günlerinden eser yok. 6 yıllık eşi Erkin'den geçtiğimiz yıl boşanan Atalay, eskiden 2 milyon TL değerindeki Lamborghini marka spor otomobiliyle havasını atıyordu. Caner Erkin'den boşandıktan sonra eski şaşalı hayatı geride kalan ünlü sunucu, önceki gün traktöre binip bir de fotoğraf çektirdi.



CANER İLE ŞÜKRAN TEKNEDE KEYİFTE

Takvim'de yer alan habere göre; Erkin'den boşandıktan sonra para suyunu çektiği için lüks cipini satmak zorunda kaldığı iddia edilen Atalay'ın bu pozu, sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu için "Lamborghini'den indi, traktöre bindi", "Bir Caner kolay yetişmiyor" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.



Bu arada aynı saatlerde Caner Erkin de 6 aylık eşi oyuncu ile keyifteydi. Takım arkadaşı Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'u da davet eden Erkin, lüks yatıyla Büyükada'nın yolunu tuttu. Yaptığı jestlerle eşinin ayağını yerden kesen ünlü futbolcuyla Şükran Ovalı'nın neşeli anları "Asena'ya nispet" dedirtti.

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Asena Atalay, Lamborghini’den indi traktöre bindi
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