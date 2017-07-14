Aşk tazelediler

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman, soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir ay önce cezaevinden tahliye olan sanatçı, Yalıkavak'taki Memedof isimli balıkçıya gitti. Gece boyunca sohbet eden ve kahkahalar atan ikili, gazetecilerin kendilerini görüntülemesine aldırış etmedi. Romantizmin tavan yaptığı gecede Faruk Salman, nişanlısına bir demet kırmızı gül hediye etti. Bu jest karşısında bir hayli mutlu olan Deniz Seki, nişanlısını dudaklarından öptü. Mutlu halleri ile dikkat çeken ikili, aynı mekanda oldukları Metin Hara ve Adriana Lima ile selamlaştı.Lima ile kısa süreli sohbet eden Deniz Seki, çıkışta sorulara yanıt verdi. Şarkıcı, "Ben bir aşk kadınıyım, aşk şarkıları yazıyorum. Çok güzel bir çift olmuşlar" dedi. Hara ile Lima'nın reklam amaçlı birlikte oldukları iddialarına yanıt veren Seki, "Ben onların aşkına inanıyorum" ifadesini kullandı.