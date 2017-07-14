Erol Büyükçburç hakkında eski eşinden ilginç iddia

KAZANDIĞINI ANNESİ VE ABLASINA VERDİ

Erol Büyükburç'un vasiyetinde tüm mirasını Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıkınca vasiyetnameye itiraz eden diğer kız kardeşleri Özlem Kaya ve Jeyan Büyükburç'un açtığı tenkis davasında Büyükburç'un ilk eşi Türkan Türker geçen celse tanıklık yaptı. Sanatçıyla 1969'da dini nikahla evlendiğini, 'Ajlan' ve 'Jeyan' adında iki kızı olduğunu anlatan Türker, Etiler'de 7 yıl birlikte aynı dairede yaşadıklarını söyledi. Erol Büyükburç'un hayatını tüm ayrıntılarıyla anlatan Türkan Türker'in iddiasına göre Büyükburç, kazandığı tüm parayı annesine verir ve ondan harçlık alırdı. Annesi kanserden hayatını kaybedince Erol Büyükburç parasını vereceği ve ona güvenebileceği birisini aradı. Büyükburç, kendisinden 11 yaş büyük ablası Sabiha Karlıdağı'nı annesinin yerine koyarak bu defa bütün kazancını ablasına vermeye başladı. Ablası da evin geçimi için Türkan Türker'e para veriyordu. Büyükburç Ailesi, aile sırlarını da içlerinde saklıyordu. 'Erol Büyükburç'un sağ koluydum' diyen Türkan Türker, eşinin bütün işlerini yürüttü. İletişim, yazışma, şarkı sözlerini de birlikte yazmaya varıncaya kadar her işiyle ilgilendi.



ABLASI 'ÜZERİNDE MAL BIRAKMA' DEMİŞ

Erol Büyükburç, Türkan Türker'le tanıştıklarında Etiler'de iki daire almıştı. Daireler tapuda ablası adına satış gösterildi. Erol Büyükburç, ablası rahatsızlanınca daireler başkasına kalır mı diye endişeye kapıldı. Bu dönemde Erol Büyükburç, konservatuvar mezunu Emel Büyükburç'la evlendi. Etiler'de oturan Türkan Türker de Erol Büyükburç'la evlerini ayırdı. Bu dönemde Erol Büyükburç'un bütün işlerini Emel Büyükburç üstlendi. Erol Büyükburç bu dönemde yatırım amaçlı Etiler, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'ta 3 dükkan satın aldı. Etiler'deki dükkan kiraya verilmişti. Kazanılan paralar bankaya yatırılmıyor, ablası Sabiha Karlıdağı'na veriliyordu. Erol Büyükburç'la 1969'dan 1976'ya kadar 7 yıl birlikte yaşayan Türkan Türker, altın, döviz dahil tüm yatırımları sanatçının ablası Sabiha Hanım'ın yaptığını duruşmada anlattı. Erol Büyükburç, ilk eşinden ayrıldıktan sonra iki kızına cüzi bir yardımda bulundu. Etiler'deki iki daire daha sonra resmi nikahlı eşi Emel Hanım'a devredildi. Erol Büyükburç'un dini nikahlı eski eşi Türkan Türker, "Erol Bey bana, 'Sabiha abla, aman onun (Türkan Türker) üzerine mal bırakma. Nüfus kağıdı çıkardıktan sonra senin hakkında mahkeme açar, büyük nafakalar alır. Üzerinde mal bırakma' demiş" dedi.

EMEL HANIM, EROL BEY'İN HAYRANIYDI

Emel Büyükburç'un konservatuar öğrencisi iken Erol Büyükburç'un evine gelip gittiğini anlatan Türkan Türker, "Erol Bey'in hayranıydı. Erol Bey'e abi, bana da Türkan abla diyordu. Erol'la evlendikten sonra onu sahneye, televizyonlara çıkardı. Erol Bey bana bir gün bütün paraların Emel Hanım'da olduğunu, parası olmadığı için bize para getiremediğini, Emel Hanım'ın para vermediğini anlatmıştı. Daha sonra dükkanların satıldığını duydum" diye konuştu.





DAVA SÜRECİ

Erol Büyükburç'un anneleri ayrı olan Evren Büyükburç Erol, Jeyan Büyükburç ve Özlem (Büyükburç) Kaya adlı müzisyen kızları yasal mirasçı olarak belirlendi. Sanatçı vasiyetinde tüm mirasını Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası başladı. Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı. Özlem Kaya ve Jeyan Büyükburç, Evren Büyükburç'un üzerine kayıtlı Bebek'te iki, Erenköy'de bir gayrimenkul ile otomobil ve 300 bin TL'den hakkına düşen payı istedi. Erol Büyükburç son eşi (dördüncü) Alman Ute Esser'den 2014'te boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladığı Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015'te kalp krizinden ölmüştü.