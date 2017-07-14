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Reklamın böylesi!

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 15:01
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Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen çifti habercilere poz vermek için herşeyi yapıyor.

Kaldıkları otelden sabahın erken saatlerinde ayrılan çift, Marina'da demirli bir motor yata geçti. Mavi tura çıkan ikili basınının uğrak mekanı olan 'na gitti. Bikinili güzelliğiyle büyülerken, 'da gazetecilere verdiği pozlarla dikkat çekti. Adriana Lima birde talihsiz bir olay yaşayarak cep telefonunu denize düşürdü.












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