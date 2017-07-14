Reklamın böylesi!

Giriş Tarihi: 14.7.2017 14:45Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 15:01
Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Adriana Lima – Metin Hara çifti habercilere poz vermek için herşeyi yapıyor.
Kaldıkları otelden sabahın erken saatlerinde ayrılan çift, Yalıkavak Marina'da demirli bir motor yata geçti. Mavi tura çıkan ikili magazin basınının uğrak mekanı olan Cennet Koyu'na gitti. Bikinili Adriana Lima güzelliğiyle büyülerken, Metin Hara'da gazetecilere verdiği pozlarla dikkat çekti. Adriana Lima birde talihsiz bir olay yaşayarak cep telefonunu denize düşürdü.