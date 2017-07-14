Tasavvufa merak sardı



MESNEVİ'Yİ OKUYORUM



Vildan Atasever, önceki gün Karaköy'de elinde Necip Fazıl Kısakürek'in "Çöle İnen Nur" adlı kitabıyla görüntülendi.







Kitabın Hz. Muhammed'in yaşamını konu aldığını belirten oyuncu, "Şu sıralar tasavvuf ilmiyle ilgileniyorum. Mesnevi'yi de okuyorum, Abdülkâdir Geylânî'nin eserlerini de" dedi.

AMERİKA'DAN ARKADAŞIM



Atasever'in yanında Amerika'dan geldiğini söylediği bir erkek arkadaşı vardı. Oyuncu, olası aşk haberleri için muhabirlere şu açıklamayı yaptı:



"O benim Amerika'dan arkadaşım. Aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok, sadece arkadaşız. Ona Türkiye'yi gezdireceğim."







Vildan Atasever, Amerika'dan gelen arkadaşına Türkiye'yi gezdirdiğini söyledi.