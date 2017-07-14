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Tasavvufa merak sardı

Giriş Tarihi: 14.7.2017 03:35 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 04:15
Tasavvufa merak sardı

Oyuncu kutsal toprakları ziyaret eden ünlüler kervanına katılmıştı. Önce dövmesini sildirip sonra Umre'ye gidip dönen Vildan Atasever önceki gün elinde ’in '' kitabıyla görüntülendi


MESNEVİ'Yİ OKUYORUM

, önceki gün Karaköy'de elinde 'in "" adlı kitabıyla görüntülendi.



Kitabın Hz. Muhammed'in yaşamını konu aldığını belirten oyuncu, "Şu sıralar tasavvuf ilmiyle ilgileniyorum. 'yi de okuyorum, 'nin eserlerini de" dedi.

AMERİKA'DAN ARKADAŞIM

Atasever'in yanında Amerika'dan geldiğini söylediği bir erkek arkadaşı vardı. Oyuncu, olası aşk haberleri için muhabirlere şu açıklamayı yaptı:

"O benim Amerika'dan arkadaşım. Aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok, sadece arkadaşız. Ona Türkiye'yi gezdireceğim."



Vildan Atasever, Amerika'dan gelen arkadaşına Türkiye'yi gezdirdiğini söyledi.

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Tasavvufa merak sardı
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