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Hainler hak ettikleri cezayı alacak, ümitliyim

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017
Hainler hak ettikleri cezayı alacak, ümitliyim

sırasında tankın önünde pankart açan oyuncu , “Bu millet, hainlerin hak ettiği cezayı çok iyi biliyor ve ümitle bekliyor. Yaraların sarılması buna bağlı” diyor

Hain nin yaşandığı gecesi, ilk dakikalardan itibaren sokağa çıkan oyuncu , bir tankın önünde açtığı pankartla hafızalara kazınmıştı. Hakkı, darbe girişiminden sonraki süreçte, 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 15 Temmuz temalı 'Tecrübe Konuşuyor-İçimizdeki Kahramanlar' projesinin moderatörlüğünü yaptı. Ünlü oyuncu, darbe girişiminin birinci yıldönümünde, duygularını GÜNAYDIN okuyucuları için kaleme aldı. Hakkı'nın mektubu şöyle:



'HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ'

"Bir sene geçti hainlerin ülkemizi gasp etmeye ve hayatlarımızı karartmaya yeltenmelerinin üzerinden... Birçoğu yakalandı, hapislerde bizim paralarımızla beslendi, semirdi ve takım elbiseli, tıraşlı vaziyette, halkın huzurundan hakimin karşısına çıkmak suretiyle Türk milletiyle alay etmeye devam ettiler. Hak ettikleri cezayı bu millet çok iyi biliyor ve ümitle bekliyor. Ancak şunu söylemek gerekir ki; pek de ışık görünmüyor o gerçek ve layık cezalarla ilgili. Umarım devlet büyüklerimiz, halkın beklentisinin ne kadar ciddi olduğunun farkına varmıştır. Kimi iyileşen yaraların yanında, şehit yakınlarının ve milletin iyileşmeyecek olan yaralarını tedavi etmek, sarmak; aslında devletin milletine dönmesi ve milletin 15 Temmuz hainleri ile ilgili isteklerine acilen kulak vermesi ve dışarıda da bu milleti hakkıyla temsil etmesinden geçiyor. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde; hâlâ cevabı verilememiş sorular olması, hâlâ bu hain güruhun tam manasıyla cezalandırılamamış olması, bende büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ama ümitliyiz, yılmıyoruz. Bu ülkenin, bu milletin hedefleri var ve o hedeflere öyle ya da böyle Allah'ın izniyle ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi hayır ve minnetle yad ediyorum. Allah böyle ihanetlerden ülkemizi, milletimizi muhafaza etsin."



'EŞİMLE HELLALLEŞİP SOKAĞA ÇIKTIM'

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından önce sokağa çıktığını söyleyen İsmail Hakkı, "Benim kalbimin bir tarafında şehadet vardı, arzuluyordum ama korkuyor muydum, yeterince mi arzulamıyordum bilmiyorum; bize nasip olmadı" dedi. O gece yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl o geceyi şöyle anlatmıştı:

'ABDEST ALIP NAMAZ KILDIM'

Darbe girişiminin yaşandığı gece Üsküdar'daydım, arkadaşlarımla oturuyordum. Ankara'dan bir yönetmen arkadaşım, Ankara sokaklarında sivil insanların elinde G3 piyade tüfeği olduğunu söyledi. Sonra 'Köprü kapatılmış' dendi. 'Uçaklar uçmaya başladı' denince işin ciddileştiğini anladık biz.
Birlikte oturduğumuz 10 kişilik arkadaş grubuma evlerine gitmelerini, hazırlıklarını yapmalarını ve eğer olay gerçekten düşündüğümüz boyuttaysa dışarı çıkmalarını söyledim.
Eşim ve üç ay önce doğan kızım evdeydi. O sıra yatsı vakti oldu. Abdest aldım, namazı kıldım, hanıma durumu izah ettim ve helalleştik... Ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatından önce çıkmıştım sokağa. Çok kalabalık yoktu. Saat 23.00- 23.20 gibi hızlıca toplanmaya başladı insanlar. O sırada sözde bildiri okunmuş, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



'HİÇ KİMSEDE KORKU YOKTU'

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haber geldi, oraya gittik. Tabii gittiğimiz yerlerde tanklar terk edilmişti. Kiminde rütbesiz askerler vardı. Rütbeliler çoktan kaçmış, halkın direncini görünce. Tabii tahmin etmiyorlardı böyle bir şeyi.
Hava ağarmaya yakındı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden silah sesleri geliyordu. Biz Üsküdar'daki tankların yanına gittik. İşte 'Bu tank asla satılık değil' fotoğrafım da orada çekildi. Derken köprüden haber geldi. Oradaki kalkışmacılar teslim alındı diye.
Ne etrafımdaki arkadaşlarda, ne sokakta gördüğüm insanlarda, ne de bende; hiç kimsede korku emaresi yoktu o gece, Elhamdülillah. Orada Çanakkale ruhunun halen Türkiye'de mevcut olduğunu gördük, çok şükür. O gece, çok enteresan bir geceydi.
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Hainler hak ettikleri cezayı alacak, ümitliyim
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