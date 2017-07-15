Hainler hak ettikleri cezayı alacak, ümitliyim

Hain darbe girişimi
nin yaşandığı 15 Temmuz
gecesi, ilk dakikalardan itibaren sokağa çıkan oyuncu İsmail Hakkı
, bir tankın önünde açtığı pankartla hafızalara kazınmıştı. Hakkı, darbe girişiminden sonraki süreçte, 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 15 Temmuz temalı 'Tecrübe Konuşuyor-İçimizdeki Kahramanlar' projesinin moderatörlüğünü yaptı. Ünlü oyuncu, darbe girişiminin birinci yıldönümünde, duygularını GÜNAYDIN okuyucuları için kaleme aldı. Hakkı'nın mektubu şöyle:
'HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ'
"Bir sene geçti hainlerin ülkemizi gasp etmeye ve hayatlarımızı karartmaya yeltenmelerinin üzerinden... Birçoğu yakalandı, hapislerde bizim paralarımızla beslendi, semirdi ve takım elbiseli, tıraşlı vaziyette, halkın huzurundan hakimin karşısına çıkmak suretiyle Türk milletiyle alay etmeye devam ettiler. Hak ettikleri cezayı bu millet çok iyi biliyor ve ümitle bekliyor. Ancak şunu söylemek gerekir ki; pek de ışık görünmüyor o gerçek ve layık cezalarla ilgili. Umarım devlet büyüklerimiz, halkın beklentisinin ne kadar ciddi olduğunun farkına varmıştır. Kimi iyileşen yaraların yanında, şehit yakınlarının ve milletin iyileşmeyecek olan yaralarını tedavi etmek, sarmak; aslında devletin milletine dönmesi ve milletin 15 Temmuz hainleri ile ilgili isteklerine acilen kulak vermesi ve dışarıda da bu milleti hakkıyla temsil etmesinden geçiyor. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde; hâlâ cevabı verilememiş sorular olması, hâlâ bu hain güruhun tam manasıyla cezalandırılamamış olması, bende büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ama ümitliyiz, yılmıyoruz. Bu ülkenin, bu milletin hedefleri var ve o hedeflere öyle ya da böyle Allah'ın izniyle ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi hayır ve minnetle yad ediyorum. Allah böyle ihanetlerden ülkemizi, milletimizi muhafaza etsin."
'EŞİMLE HELLALLEŞİP SOKAĞA ÇIKTIM'
15 Temmuz
gecesi, Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan'ın
çağrısından önce
sokağa çıktığını
söyleyen İsmail
Hakkı, "Benim
kalbimin bir tarafında
şehadet vardı,
arzuluyordum
ama korkuyor muydum, yeterince
mi arzulamıyordum bilmiyorum;
bize nasip olmadı" dedi.
O gece yaşananların unutulmaması
gerektiğini vurgulayan
ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl o geceyi
şöyle anlatmıştı:
'ABDEST ALIP NAMAZ KILDIM'
Darbe girişiminin yaşandığı
gece Üsküdar'daydım, arkadaşlarımla
oturuyordum. Ankara'dan
bir yönetmen arkadaşım, Ankara
sokaklarında sivil insanların
elinde G3 piyade tüfeği olduğunu
söyledi. Sonra 'Köprü kapatılmış'
dendi. 'Uçaklar uçmaya başladı'
denince işin ciddileştiğini anladık
biz.
Birlikte oturduğumuz 10
kişilik arkadaş grubuma evlerine
gitmelerini, hazırlıklarını yapmalarını
ve eğer olay gerçekten
düşündüğümüz boyuttaysa dışarı
çıkmalarını söyledim.
Eşim ve üç ay önce doğan
kızım evdeydi. O sıra yatsı vakti
oldu. Abdest aldım, namazı kıldım,
hanıma durumu izah ettim
ve helalleştik...
Ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın
talimatından önce
çıkmıştım sokağa.
Çok kalabalık
yoktu. Saat 23.00-
23.20 gibi hızlıca
toplanmaya
başladı insanlar.
O sırada sözde
bildiri okunmuş, sokağa çıkma
yasağı ilan edilmişti.
'HİÇ KİMSEDE KORKU YOKTU'
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan
haber geldi, oraya gittik.
Tabii gittiğimiz yerlerde tanklar
terk edilmişti. Kiminde rütbesiz
askerler vardı. Rütbeliler çoktan
kaçmış, halkın direncini görünce.
Tabii tahmin etmiyorlardı böyle
bir şeyi.
Hava ağarmaya yakındı,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden
silah sesleri geliyordu.
Biz Üsküdar'daki tankların yanına
gittik. İşte 'Bu tank asla satılık
değil' fotoğrafım da orada çekildi.
Derken köprüden haber geldi.
Oradaki kalkışmacılar teslim alındı
diye.
Ne etrafımdaki arkadaşlarda,
ne sokakta gördüğüm insanlarda,
ne de bende; hiç kimsede
korku emaresi yoktu o gece,
Elhamdülillah. Orada Çanakkale
ruhunun halen Türkiye'de mevcut
olduğunu gördük, çok şükür. O
gece, çok enteresan bir geceydi.