O gece, hain girişimin tam merkezindeydim

Ünlü şarkıcı Özgün darbe girişimi nin yaşandığı gece, hava kuvvetleri komutanı, havacı generaller ve üst düzey komutanların derdest edildiği düğünde sahnedeydi. Olay, Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral İlhan Şanver'in kızının düğününde yaşandı. Silahlar patladı, helikopterle gelen askerler mekana girdi. Bu olaylara sahnede şahitlik eden Özgün ile olayın yıldönümü için bir araya geldik. Ünlü şarkıcı, olayları anlatırken gerçekten o güne geri döndü. O günü anlatırken, yaşadığı endişe yüzüne yansıdı. İşte Özgün'ün yaşadıklarıyla 15 Temmuz...O gün eşim Nida'yla evlilik yıl dönümümüzdü. Aynı gün bir düğünde sahneye çıkacaktım. Dolayısıyla biz Ediz'i dedesiyle babaannesine bıraktık. Eşimle beraber gittik; orada hem işimizi yaparız, hem de evlilik yıl dönümümüzü kutlarız diye düşündük. 21.30 gibi sahneye çıktım. Bir süre sonra ortada bir tedirginlik sezdim. Menajerimiz Hüseyin Bey geldi, "Tamam programı bitiriyoruz" dedi. Bu sırada orkestradan da "Abi bir şeyler oluyor" diye bir şeyler duyuyorum ama bir anlam veremedim. Apar topar kulise geçtik. Geçtikten sonra da "Darbe oluyor" dediler. Bir askeri protokolün düğünde olduğunu biliyordum. Ben şarkı söylerken bir kısım askeri kişiler kalkıp gitti.İlk anda kız tarafı-erkek tarafı tartışıyor sandım. Sonrasında idrak ediyor insan. Allah korusun tam olayın merkezindeymişiz, en büyük olay orada oluyor. İsteseniz o kadar komutanı bir araya toplayamazsınız. Hepsi oradayken yapılmış bir girişim. Askerleri görmeye başladık. Buradan çıkmayacağımızı söylemeye başladılar. Hemen annemleri aradım. Aklıma ilk Ediz geldi. Onun üzerine bir-iki saat kuliste tutulduktan sonra bizi arka tarafa aldılar. 'Burada bu kadar asker varken darbe olsa askerlerin burada işi ne?' diye düşünüyorsun. Darbeye ihtimal vermiyorsun. Hem ülkeye karşı, hem silahlı kuvvetlere karşı yapılan bir darbe girişimi. Arkada helikopterler inip kalkıyor. Meğer bazı askerleri alıp götürüyorlarmış.Tabii tabii var. Duyduk silah seslerini. Daha sonra saat 03.30-04.00 civarı bir-iki asker geldi ve bize "Gidebilirsiniz" dedi. Köprülerin kapalı olduğunu duyduk, geçemedik. Davulcu arkadaşımızın evi Anadolu yakasındaydı, hep beraber oraya gittik. Evde televizyonu açınca inanamadık. Büyük bir dehşet, büyük bir korku. Her geçen gün tabii olayların iç yüzü şaşırttı ve dehşete düşürdü hepimizi. Allah bir daha hiçbirimize böyle şeyler yaşatmasın.O kadar ikili bir oyun var ki. Yıllarca devletin i, ordunun içine sızmış, her kurumun içine girmiş. Anca filmlerde görseniz 'Yok artık' dersiniz böyle bir şeye. O yüzden büyük endişe. Önce oğlunuz, sonra hayatın ve memleketin gidişatı konusunda büyük endişe duyuyorsunuz.halkı ne kadar süredeçıktıysa... Çıkamadık yani.Daha netleşmiş bir durumyok, bilinmiyor, nerelerde kimler var, olay ne boyutlaraulaştı hâlâ araştırılıyor. 40-50 yılda gerçekleşmişbir yapılanma var; hemen iki ayda, bir senede temizlenemezki böyle gizli bir yapılanma. Hepsi Türkiye'dede değil, pek çoğu kaçtı. Destekçileri de var, yapılanmadevam ediyor. Asıl olaylar1-1.5 ay sürdü. Nöbetler,yürüyüşler zaten uzun sürdü.Ve o dönem daha riskliydi.Kaçak olan askerler, komandolarvardı. O dönem korku doluydu; 'Ülke ne olacak,ekonomi ne olacak, tekrar bir darbe olur mu, bir girişimolur mu?' söylentileri vardı. İyice paranoyaklaşmıştıo dönem. Şimdi tabii biraz daha ortalık duruldu amainsanlar bu psikolojiden kolay kolay çıkamaz.Cumhurbaşkanımızcanlı yayına bağlanıphalkı sokaklara yönlendirmeseydi,insanlar ogün sokağa çıkmasaydı,Meclis ele geçirilseydi;şu anda hiç düşünmekbile istemediğimbambaşka bir Türkiye,ki Türkiye bile değil,bambaşka bir isimle,başka bir yerde yaşıyorduk.Belki de yaşamıyorduk.O dönem hermantıklı siyasetçininyapması gereken şeyyapıldı. Çünkü oradaparti söz konusu değil,millet, vatan söz konusu.O yüzden çok zorlubir sınavdan geçtik.Başarıyla çıktık.

BUGÜN NELER OLDU

Nöbet tutulduğuilk gün köprüdeydim.İnanılmaz bir kalabalıkvardı. Ben böyle birinsan seli görmedim.Etrafınıza baktığınızdafarklı inançtaki insanlarıgörüyorsunuz.Hepsi kol kola girmişorada yürüyordu. İnsangüçlü hissediyor, iyihissediyor; birlikte veberaber olduktan sonra.Sahnenin siyasi görüşlehiçbir alakası olmadığıiçin mümkün olduğukadar net bir şekildeolanı anlatmaya çalıştıminsanlara.Bildiğim kadarıylaDemokrasi Nöbetlerive bu tür organizasyonlarbütün bir yıla yayılacakmış.Tabii ki ekiparkadaşlarım, eşim veailemle birlikte biz dekatılacağız. Milletçe birarada olacak, birlik veberaberliğimizi sürdüreceğiz.