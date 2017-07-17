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'den yüzük şov

Giriş Tarihi: 17.7.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 12:01
Buse Terim'den yüzük şov

Türkbükü'nde damatlarıyla birlikte tatil yapan Milli Takımlar Teknik Direktörü , kızları Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin ile bir araya geldi. Buse Terim babasına ve eşine kavuşmanın mutluluğunu ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Sabah.com.tr | Merve BARUT

Tatil için Bodrum'u tercih eden dün kızları Buse ve Merve ile bir araya geldi. Terim kızlarıyla mutluluk pozu verdi. bu mutluluk pozunu sosyal medya hesabından yayınlayarak babasına kavuşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.



Sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşımda bulunan Moda yazarı Buse Terim 2014 yılının Haziran ayında nikah masasına oturduğu eşi Volkan Bahçekapılı'ya olan özlemini de dile getirdi. Eşiyle birlikte yer aldıkları kareyi paylaşan Terim hem babasına hem de eşine kavuşmanın mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.



YİNE YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Terim'in yaptığı her iki paylaşımlarda ise parmağındaki 230 bin liralık tektaşın ön planda olması dikkat çekti. Daha önce de 80 bin Euro'luk yüzüğünü gösterdiği paylaşımda bulunan ve takipçilerinin eleştirilerine maruz kalan Terim yine aynı kaderi yaşadı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı paylaşımlarından dolayı takipçileri tarafından eleştiri ve yorum yağmuruna tutuldu.



Terim her biri 1'er karat pırlantadan oluşan ve toplamda 5 karat olan evlilik alyansıyla uzun süre manşetlerinden düşmemişti.

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Buse Terim'den yüzük şov
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