Demet Akalın: Şehitlerimizi anmayanlardan utanıyorum

Demet Akalın 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde sanat camiasından sessiz kalıp paylaşımda bulunmayanlar için sert konuştu.

'SENİN İÇİN ÖLDÜLER'



Akalın, "Geçen sene kafandan uçaklar geçerken korkudan ne yapacağını şaşırıyordun. Bugün elin pek, karnın tok! Hâlâ şehitlerimizi anmayan bazılarını görüp takip ettiğim için utanıyorum. 15 Temmuz'da destan yazıldı destan! Şu an rahatça koşturuyorsan minnettarsın kendini senin için feda edene. Yazık hiç mi kıymet bilmiyorsunuz? Pes" dedi.



Öte yandan Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sanatçılar Emrah Erdoğan, Ebru Gündeş, Şahan Gökbakar, Gülşen, Ata Demirer gibi ünlü isimler paylaşımda bulunarak hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak minnetlerini sundu. Ebru Gündeş darbe sonrası Köprü'de demokrasi nöbetinden fotoğraf paylaştı.

KEKİLLİ'DEN TEŞEKKÜR



15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa çıkan ve çektiği video ile hayranlarını ve tüm vatanseverleri sokağa çağıran Murat Kekilli, bir yıl önceki hadisede çağrısına destekte bulunan ve bugün de tekrar vatan için nöbete hazır olan hayranlarına teşekkür etti. Kekilli, '15 Temmuz'da bizim çağrımıza karşılık verip vatan, millet aşkına sokaklara çıkan bütün sevenlerimize teşekkür ederiz' dedi.