Deniz Akkaya arkadaş kurbanı oldu

Tekstilci işadamı Gökmen Şeynova'yla 2 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan Deniz Akkaya, Yunanistan'da coştu. Tatil için Bodrum veya Çeşme yerine her fırsatta soluğu Yunanistan'ın çılgın partileriyle ünlü adası Mikonos'ta alan Akkaya, önceki gün de sevgilisiyle Komşu'da aşka geldi. Aslışah Alkoçlar ve aşk yaşadığı iddia edilen Kasım Garipoğlu da ikiliye eşlik etti. Scorpios'ta sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlenen Akkaya, adeta kendinden geçti.







ARKADAŞ KURBANI



Takvim'de yer alan habere göre; Alkolün su gibi aktığı eğlencede ünlü sunucu, sevgilisiyle çılgınca dans etti. Ayakta durmakta zorlanan Deniz Akkaya, dans ederken bir anda Gökmen Şeynova'yı dudaklarından öptü. Ekanın bir köşesinde kafasını aşkının göğsüne dayayıp otururken dans etmeye devam eden Akkaya'nın bu çılgın dansları ise arkadaşı Kasım Garipoğlu'nun hikayesinde paylaştığı videoyla ortaya çıktı.







40 yaşındaki eski mankenin Mikonos'taki kaçamak gecesi sosyal medyada yankı uyandırdı. Eski aşkı Efe Önbilgin'den bir kızı olan Akkaya'nın takipçileri "Sevgilisiyle rahatça eğlenmek isteyen Akkaya, Türk gazetecilerden kaçarken arkadaşının kurbanı oldu", "Bir kız annesine böyle görüntüler vermesini hiç yakıştıramadım" şeklinde yorumlar yaparak sunucuya eleştiri oklarını yöneltti.







Deniz Akkaya'nın sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf olay oldu. Dekolte kıyafetindeki frikikleri gizlemek için Photoshop'u fazla kaçıran Akkaya'nın göğsü ve eteği yok oldu. Takipçileri "Bu acayipliği bi açıklar mısın lütfen" diyerek dalga geçti.

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