Irmak Ünal ile Emre Karabacak'tan kötü haber

Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu. Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.





Posta'da yer alan habere göre; kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi. Cihan Ünal'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.





YÜRÜMEYE VE GÜLÜMSEMEYE DEVAM

Irmak Ünal, boşanma haberlerinin ardından bu fotoğrafı paylaşıp "Yürümeye ve gülümsemeye devam..." yazdı.

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