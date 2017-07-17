Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile 'tan kötü haber

Giriş Tarihi: 17.7.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 14:34
Irmak Ünal ile Emre Karabacak'tan kötü haber

2010 yılından bu yana ile evli olan, iki çocuk annesi kararını verdi. 'ın kızı oyuncu Irmak Ünal ile işadamı Emre Karabacak boşanıyor...

ile , Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu. Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.

Posta'da yer alan habere göre; kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi. 'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.

YÜRÜMEYE VE GÜLÜMSEMEYE DEVAM

Irmak Ünal, boşanma haberlerinin ardından bu fotoğrafı paylaşıp "Yürümeye ve gülümsemeye devam..." yazdı.

İŞTE DEDİKODUNUN FOTOĞRAFI
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irmak Ünal ile Emre Karabacak'tan kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz