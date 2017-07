Herkes fenomen oluyor, sonra DJ’im diyor. Ne ayaksınız?

TÜRK

Türkiye'de DJ'lik denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Suat Ateşdağlı, 29 müesseseleri ve Reina gibi gibi bu güne kadar gece hayatına yön veren birçok mekanda çaldı. Yakın zamanda genç şarkıcı Gökçe Kırgız ile 'Son Rötuş' adında ortak bir projeye imza attı. İkiliyle her ne kadar yeni projelerini konuşmak için buluştuysam da;Ateşdağlı, yeni nesili eğlendiren fenomenlere veryansın etmekten kendini alıkoyamadı.Bugüne kadar alışık olmadığımız bir DJ röportajı sizleri bekliyor. Bu arada genç şarkıcı Gökçe Kırgız da hakkında çıkan iddiaları ilk kez açıkladı. Neler mi konuştuk; işte başlıyoruz...32 yıldır inmiyorum. Siz şimdilerde seviyorsunuz ama son yıllarda büyük ilgi gören müzik türü deep house'ları ben Türkiye'de çalarken siz daha doğmamıştınız.O dönemde de vardı ama belki bir elin parmaklarını geçmiyordu.DJ'im diyordum ama anneannem 'Bizim torun ata mı biniyor?' diyordu.Evet, doğru. "Okumayacağım, bakın evden kaçarım. Beni DJ yapacaksınız" dedim, teyzem dayanamadı. Onun, Barlaslar'la uzaktan akrabalığı vardı. Mehmet Bey'in eşi Canan Abla bize çok gelirdi. Liseyi zor bela bitirdiğim 82 yılından bahsediyorum. Teyzem, "Canan, şu Suat'ı iyi bir yere koy. Zaten birkaç ay sonra sıkılır" dedi ama 32 yıl oldu, sıkılmadım.İnanılmaz üzüntü verici ve inanılmaz bir katliamdı. Meslek hayatımda o geceyi unutamam.Ben de o gece orada çalıyor olabilirdim.Böyle bir şey yaşanacağı aklımdan geçmezdi. Reina, Türkiye'nin turizmdeki sembolüydü.Camia pis değil, neticede ben de o camiaya aitim. Şimdi saymayayım, polemik olur ama çok farkedilmeyen mesleki birlikler daha pis; bizim camiamız toplumun düşündüğünden daha temiz diyebilirim.Köşe bizi döndü diyelim. Buralara gelmek için çok büyük bedeller ödedim, mesela hayatımı yaşayamadım. Madden de, manevi anlamda da bedel ödedim. O yüzden çok alacağım var, belki bir gün tahsil ederim.Oldum ama ben doktor gibiyim; o sırlar benle mezara gider. Kimseye bir diyetim yok, kafamı yastığa rahat koyuyorum.Türk gençliği kendilerine çok zekiyiz diyor ya, 'Ey gençler, biz çok zekiyiz diyorsunuz ama bu maskaralığa nasıl prim veriyorsunuz?' diye onlara soracaksın.Bir ülkede 300 tane fenomen olmaz ki! İnsanların tercihleri vardır, saygı duyarım ama rezilliğe duymuyorum.Bizde dudak büken de, küfür eden de fenomen oluyor, sonra 'DJ'im' diyor. Ne ayaksınız lan? Fenomen kelimesi zaten özel bir durum, herkes olamaz.Ünlü biri kendini DJ hissedebilir, buna karşı değilim ama ünle, rezillik arasında fark var. Şunu iddia ediyorum; ne kadar rezil olursan, ona prim veriyorlar. Ben tüm bunlarla savaşıyorum ve kendi DJ'lerime sahip çıkıyorum.Tabii ki var; kolyeyi 10 yıl önce oğlum hediye etti. Saat ve aksesuvar takmam ama gençliğimden bu yana da tesbih hastalığım var. Sürekli 'Ya sabır' çekiyorum. Zaten dinin içinde sanat, yani tasavvuf var.'Son Rötuş' şarkısına aday başka kişilerle görüşmüştüm ama çok aklıma yatmamıştı.Bodrum'da en son Gökçe'yi tavsiye ettiler.Yaşı küçük olmasına rağmen Gökçe hakikaten emekçi bir kız ve proje onunla kafama yattı. Sonra hep beraber çalıştık.İşte kimler geçti; kalmak mühim olan.Kolay diye görenler; geldiler, geçtiler. Ben bile bir yerde değilim, sadece bir yere adayım.'Hâlâ öğreniyorum' derim. Ben her şeyi bilmiyorum, tecrübelerimi anlatıyorum.Gökçe, artık bizim sonumuz ve her şeyi tadında bırakmak lazım. Gökçe'nin tek başına da yürüyeceğine inandığımız için yanımıza aldık. Zaten uzun süreli işler, bana uymaz.Bana kendisinden teklif gelmedi,beni Suat Ateşdağlı'ya önerdiler vekendisi istedi. Sesimi beğendi. Sesimçok güzel, bu konuda mütevazideğilim ama kendimi de Sibel Canya da Ebru Gündeş sanmıyorum.Benim oşarkıdan birbeklentimyoktu amaergenmişim,yapmış bulundum.Hatta birsürü polemiklerekonu olduama konuşmadım.Çünkü'Son Rötuş' ileanılmak istiyorum.Katıldığım bir TV programındaşarkımı okudum ve 22 kişi şarkınınkendisinin olduğunu iddia etti.Evet, çünkü ben bir ömrümüşarkımı savunmakla geçirdim. Benbundan önce de şarkı yaptım amaSuat Abi'yle çalışmaya başladıktansonra benimle uğraşmaya başladılar.Bu iddialı çıkışım birilerini rahatsızetti. Kısacası art niyet var.Başından beri istediğim bir şeydi.Özellikle Suat Ateşdağlı adı beniçok heyecanlandı ve güçlendirdi.