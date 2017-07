‘İlişkide yüzde 100 kendim olmalıyım’

MADONNA'YA

Geçen ay Manchester'da konser verdiği sırada gerçekleşen terör olayları sonrasında şehre geri dönerek yardım konseri düzenleyen Ariana Grande; sahnesinde Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry ve Pharrell Williams gibi isimleri ağırladı. Her sanatçının gıptayla bakacağı bir kariyerin sahibi Ariana. Üçüncü albümü 'Dangerous Woman'dan bir değil, birkaç tane hit parça çıktı. Cosmopolitan'ın sayfalarına taşıdığı 23 yaşındaki yıldızın, tüm başarısı bununla da sınırlı değil. Grande, NBC'deki 'Saturday Night Live'a dahil olmayı ve oradaki performansı ve yaptığı taklitlerle kendisinden söz ettirmeyi başardı. Ünlü şarkıcı "Güçlü görünen, vizyonu olan ve sesini kullanan kadınlar çoğu zaman ulaşılmaz bir diva ve gerçek bir baş belası olarak görülürler" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Oysa hiç de öyle tek bir şey olmak zorunda değiliz. Bir kadın hem güçlü, hem de tatlı ve alçakgönüllü olabilir." Ariana Grande üçüncü dünya turnesiyle ilgili şunları söylüyor: "Müthiş heyecan içindeyim! 'Dangerous Woman', benim en sevdiğim parçalarımdan. İlk single çalışmam olması için ciddi bir savaş vermiştim. O zamanlar kendi kendime, 'Bu iş beni tamamlayacak, kendimi bununla bulacak ve demek istediklerimi tüm dünyaya haykıracağım' demiştim. Bu parça benim için, bir kadının istediği her şeyi başarabileceğinin de simgesi aynı zamanda."Şarkıcı, parçanın klibinde yer alan seksi görüntüleriyle ilgili şöyle konuşuyor: "İmajımın bir parçası olan dişi yönümü ortaya koymak için atılmış küçük adımlardı o görüntüler. Dişiliğimin, kariyerime etkisinin olup olmadığını ben de düşünüyorum. Öyle olsa bile, bunu sanatımla birleştirebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ben sevgi dolu bir insanım. Bu görüntüler bana zarar veremez, beni aşağı çekemez." Ünlü şarkıcı 'Yalnız Ariana ve ilişkideki Ariana arasındaki en önemli farklar ne?' sorusuna da şöyle yanıt veriyor: "Fazla fark yok. Hiçbir zaman ilişkiyi beni tamamlayan bir şey olarak görmedim. Ben, 'ben' olarak tamım ve yine böyle birisine aşık olmak isterim. Bir ilişkim varken de yüzde 100 kendim gibi hissetmeliyim; hem bu şekilde karşımdakini daha sağlıklı şekilde sevebilirim."ArIana Grande, dünyaca ünlü sanatçı Madonna'ya hayran olduğunu söylüyor: "Bu kadına karşı sınırsız saygım var. Varlığımın her zerresiyle ona bayılıyorum. Ve bu hayranlığın tek sebebi, kariyer yolculuğu boyunca alt ettiği güçlükler değil; onun müziğine de aşığım. Cesareti ve gücü de bana hep ilham vermiştir. Ona bir bakarım ve artık hiçbir şeyden korkmam."