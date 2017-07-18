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İrina Shayk bebeğini ilk kez gösterdi

Giriş Tarihi: 18.7.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 14:20
İrina Shayk bebeğini ilk kez gösterdi

Mart ayında bebeğini dünyaya getiren Irina Shayk, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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İrina Shayk bebeğini ilk kez gösterdi
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