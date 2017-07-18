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İrina Shayk bebeğini ilk kez gösterdi
İrina Shayk bebeğini ilk kez gösterdi
Giriş Tarihi: 18.7.2017
14:19
Güncelleme Tarihi: 18.7.2017
14:20
Mart ayında bebeğini dünyaya getiren Irina Shayk, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.
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