İyi şarkıcılar var ama ‘benden daha iyiler’ diyemem

Şarkıcı Soner Arıca, durmuyor! Geçtiğimiz yılbaşından beri üç ayda bir yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Arıca, bu kez sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kaçalım' adlı şarkısını müzikseverlere buluşturdu. Şarkıya çektiği klip, 25 yıllık kariyerindeki 67'nci klip olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda da hızına yetişilemeyen Arıca ile üretkenliğini ve müzik dünyasını konuştuk...
Sürekli üretiyormuşsunuz gibi geliyor... Bir önceki şarkınızı tüketemedik bile...
Evet, sürekli bir şeyler üretiyorum. 2016'nın sonunda düzenli, iyi işler yaparak devamlı çalışacağım diye bir karar verdim. 'Saklı'yla başlayan o süreçten bu yana beşinci şarkım oldu 'Kaçalım'.
'YAŞIYOR MU?' DEDİLER
Niye bu kadar üretme telaşı içindesiniz?
Tiyatro yaptım çok severek, köylere kasabalara turneler yaptım. Kendimce çok değerli bir şey yapıyordum ama müziği bırakmışım gibi bir algı oluştu. Hatta 'O yaşıyor mu hâlâ?' diye yorumları da görünce var mıyım yok muyum bir göstereyim dedim.
Genç ruhlu kalmayı çalışarak mı başarıyorsunuz?
Kesinlikle içten geliyor böyle şeyler ama ben de dış etkenleri kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum.
Klibinizi izlerken altında bir yoruma denk geldim. 'Şu adamın kıymetini bilemiyorsunuz' diye...
Kıymet mevzusuna hiç takılmıyorum. Kıymetimi bilenler de çok var. Ben daha çok slow şarkılarla kabul gördüm ya; kilit dinleyici dediğimiz kesim hep öyle şeyler yapmamı istiyor. Öyle yaptığımda da 'Kendini tekrar ediyorsun' diyorlar. Bu sayısal şeyler çok tehlikeli şeyler.
Yorumları kafanıza takıyor musunuz?
Hiç takmıyorum. Geçenlerde birisi 'Bu şarkın çok çalacak ama 1 numara olamayacak' dedi. 'Neden?' dedim. 'Çünkü Tarkan 1 numarada' deyip ekledi: 'Ama bu şarkı daha uzun zaman kalır.' 'Kalsın' dedim, '1 numara mı olmak zorundayım, 2 olurum.'
'Tarkan rakibim değil' mi diyorsunuz?
İyi şarkıcılar var evet ama 'O benden çok daha iyi diyemem' hiçbirisi için. Hepimiz farklı anlamlarda iyiyiz.
Tarkan'dan daha iyiyim demiyorsunuz yani?
Tabii ki. Ben de çok iyiyim. Mustafa Sandal, Sertab Erener, İzel için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bugün albümleri var mı diye bakamam. Yeni jenerasyona geleceksek Tuğba Yurt, İrem Derici aslanlar gibiler sahnede.
Klip konusunda rekortmensiniz ama değil mi?
Evet. Ben işten kazandığımı yine işime yatırdım. Günün şartlarına, bizim limitlerimize göre hepsi zirveyi zorlamış kliplerdir.
Egonuzla çatışıyor musunuz bu durumda?
Altlarda ego olmasa bu iş yürümez. Önemli olan dozu ne, hayatımın ne kadarına hükmediyor. Herkes şarkı yapıyor ama önemli olan birinin hayatına güzel bir duygu katması, hüzünlüyken ona arkadaş olabilmesi. O yüzden o yorumlara baktığımda kendi adıma mutluyum.
ŞÖHRET UĞRUNA AŞKLARIMI HAKKINI VEREREK YA ŞAYAMADIM
Aşka erken küsenlerden misiniz?
Eskiden 'Sevgilin olursa
sizi hayranlarınız siler' gibi
laflar vardı. Aşka küsmedim
ama hakkını vererek yaşayamamışım.
Keşke evlenseydim
ya da aşık olsaydım diyecek
miyim acaba? Geçmişimle ilgili
pişmanlıklarım olabilir.
Aşık olmaya vaktiniz yok mu?
Aşk şarkıları yazıyorum,
aşık olmak istiyorum. Ama
müziğin hayatımdaki ivmesini
düşürecek bir şey istemiyorum.
Bunu anlayacak biri lazım.
Aşk çok motive edici ama
çok süründürücü de bir şey.
Akademisyenlik nasıl gidiyor?
Kişilerarası İletişim dersi
veriyorum. Çok mutluyum.
Öğrencilere yaşam tecrübelerimi
aktarıyorum. Onlardan
çok şey öğreniyorum.