İyi şarkıcılar var ama ‘benden daha iyiler’ diyemem

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Soner Arıca, durmuyor! Geçtiğimiz yılbaşından beri üç ayda bir yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Arıca, bu kez sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kaçalım' adlı şarkısını müzikseverlere buluşturdu. Şarkıya çektiği klip, 25 yıllık kariyerindeki 67'nci klip olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda da hızına yetişilemeyen Arıca ile üretkenliğini ve müzik dünyasını konuştuk...Evet, sürekli bir şeyler üretiyorum. 2016'nın sonunda düzenli, iyi işler yaparak devamlı çalışacağım diye bir karar verdim. 'Saklı'yla başlayan o süreçten bu yana beşinci şarkım oldu 'Kaçalım'.Tiyatro yaptım çok severek, köylere kasabalara turneler yaptım. Kendimce çok değerli bir şey yapıyordum ama müziği bırakmışım gibi bir algı oluştu. Hatta 'O yaşıyor mu hâlâ?' diye yorumları da görünce var mıyım yok muyum bir göstereyim dedim.Kesinlikle içten geliyor böyle şeyler ama ben de dış etkenleri kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum.Kıymet mevzusuna hiç takılmıyorum. Kıymetimi bilenler de çok var. Ben daha çok slow şarkılarla kabul gördüm ya; kilit dinleyici dediğimiz kesim hep öyle şeyler yapmamı istiyor. Öyle yaptığımda da 'Kendini tekrar ediyorsun' diyorlar. Bu sayısal şeyler çok tehlikeli şeyler.Hiç takmıyorum. Geçenlerde birisi 'Bu şarkın çok çalacak ama 1 numara olamayacak' dedi. 'Neden?' dedim. 'Çünkü Tarkan 1 numarada' deyip ekledi: 'Ama bu şarkı daha uzun zaman kalır.' 'Kalsın' dedim, '1 numara mı olmak zorundayım, 2 olurum.'İyi şarkıcılar var evet ama 'O benden çok daha iyi diyemem' hiçbirisi için. Hepimiz farklı anlamlarda iyiyiz.Tabii ki. Ben de çok iyiyim. Mustafa Sandal, Sertab Erener, İzel için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bugün albümleri var mı diye bakamam. Yeni jenerasyona geleceksek Tuğba Yurt, İrem Derici aslanlar gibiler sahnede.Evet. Ben işten kazandığımı yine işime yatırdım. Günün şartlarına, bizim limitlerimize göre hepsi zirveyi zorlamış kliplerdir.Altlarda ego olmasa bu iş yürümez. Önemli olan dozu ne, hayatımın ne kadarına hükmediyor. Herkes şarkı yapıyor ama önemli olan birinin hayatına güzel bir duygu katması, hüzünlüyken ona arkadaş olabilmesi. O yüzden o yorumlara baktığımda kendi adıma mutluyum.Eskiden 'Sevgilin olursasizi hayranlarınız siler' gibilaflar vardı. Aşka küsmedimama hakkını vererek yaşayamamışım.Keşke evlenseydimya da aşık olsaydım diyecekmiyim acaba? Geçmişimle ilgilipişmanlıklarım olabilir.Aşk şarkıları yazıyorum,aşık olmak istiyorum. Amamüziğin hayatımdaki ivmesinidüşürecek bir şey istemiyorum.Bunu anlayacak biri lazım.Aşk çok motive edici amaçok süründürücü de bir şey.Kişilerarası İletişim dersiveriyorum. Çok mutluyum.Öğrencilere yaşam tecrübelerimiaktarıyorum. Onlardançok şey öğreniyorum.