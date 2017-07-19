28’inci yüzyılın güzelleri

Oyuncu kadrosunda Cara Delevingne
, Rihanna
ve Clive Owen gibi isimlerin bulunduğu 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin galası, önceki akşam Los Angeles'taki TCL Chinese Theatre'da gerçekleşti. 28'inci yüzyılda geçen ve Luc Besson'un yönettiği bilimkurgu filminin galasında; Cara Delevingne, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gümüş rengi transparan elbisesiyle dikkat çeken güzel model, bol bol imza dağıttı. Genç model Kendall Jenner
da Delevingne'e destek vermek için galaya giden isimler arasındaydı. Filmde 'Bubble' karakterini canlandıran Rihanna ise Giambattista Valli tasarımı pembe elbisesiyle ilgi odağı oldu.