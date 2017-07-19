Hatlar fena karıştı

BUGÜN NELER OLDU

ÖzgeUlusoy, ablası ve arkadaşlarıyla gittiği barda, eski aşkı Hacı Sabancı ile karşılaştı. Ulusoy, mekanın dış kısmında koltukların üzerine çıkıp dans ederek eğlendi. Sabancı ise içeride birbirinden güzel kızlarla özel locadaydı.Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı'nın partisi için Mikonos'taydı. Esmersoy çılgınca eğlenirken mekana eski nişanlısı Sami Kiresepi ve eşi geldi. Çift, ünlü sunucuyu görünce partide fazla kalmadan hemen ayrıldı.Aslışah Alkoçlar'ın arkadaşlarıyla gittiği mekana, hemen ardından eski sevgilisi Hakan Sabancı da geldi. Sabancı, 25 bin Euro verip mekanın en havalı locasını kapatarak eski sevgilisine nispet yaptı.