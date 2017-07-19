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Terim, olay sonrası Bodrum’da ortaya çıktı

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017
Terim, olay sonrası Bodrum’da ortaya çıktı
Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün Bodrum'daki Hebil Koyu'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu ile kavga eden Terim, olay sonrası ilk kez görüntülendi. Damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin ile Aydoğdu'nun mekanını bastığı konuşulan Terim'in, olay sırasında burnu ve kaşından yaralandığı iddia edilmişti. Önceki gün eşi Fulya Terim ile botta objektiflere takılan ünlü teknik adamın, yüzünde yara olmadığı görüldü. Botu kendisi kullanan Terim, eşiyle birlikte Türkbükü'ndeki evine gitti.
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Terim, olay sonrası Bodrum’da ortaya çıktı
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