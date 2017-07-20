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Ebru Şallı ilk kez konuştu!

Giriş Tarihi: 20.7.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 10:27
Ebru Şallı ilk kez konuştu!

'Uğur 3 yıldır boşanmaya çalışıyor'

HAKAN UÇ

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Ebru Şallı ilk kez konuştu!
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