Makyajda RIhanna imzası

BUGÜN NELER OLDU

Rihanna, geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen Fenty Beauty isimli makyaj ürünlerini sonunda piyasaya çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filminin galasına katılan güzel şarkıcının, kendi markasına ait makyaj ürünlerini kullandığı öğrenildi. Rihanna'nın makyaj sanatçısı Mylah Morales, ünlü yıldızın galada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp Fenty Beauty markasını etiketledi. Bu ilk fotoğrafa göre; Rihanna'nın makyaj serisi, doğal tonlara sahip ışıltılı ürünlerden oluşuyor.