‘O benim baldızım’

BUGÜN NELER OLDU

Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği genç kadının, Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer olduğu ortaya çıktı. Birlikte tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün Yalıkavak Palmarina'da görüntülenmişti. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Yunanistan'a geçmek için pasaport işlemlerini yaptırırken, Ulusoy esmer bir kadınla freeshop'ta alışveriş yapıyordu. Ulusoy'un yanındaki gizemli kadınla ilişki yaşadığı iddia edilirken, Kıvanç Tatlıtuğ gerçeği şöyle açıkladı: "Çıkan haberler yalan. Çağatay'ın yanındaki kişi benim baldızım. Ayrıca onun devam eden bir ilişkisi var."