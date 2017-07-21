Son dakika: Harun Kolçak, son yolcuğuna uğurlanıyor... Harun Kolçak'ın cenazesine çok sayıda ünlü isim katılıyor

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan sanat camiasının sevilen isimlerinden Harun Kolçak, son yolculuğuna uğurlanıyor. Harun Kolçak'ın cenaze törenine çok sayıda ünlü isim de katıldı. İşte Harun Kolçak'ın cenazesinden ilk görüntüler...

Cenaze namazına katılan ünlülerden Çelik Erişçi, Kolçak'tan övgü ile bahsederek, "Çok zarif barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden söylemi olan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık. Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ise Allah'tan rahmet dileyerek, "Çok üzücü. Burada hep beraber onu uğurlayacağız. Allah babasına sabır versin çok zor bir durum. Yaşı da oldukça ileride şu anda yaşayan bir efsanedir babası. Yaşayan en büyüğümüzdür. Çok mükemmel ve zarif bir insandı. 62 yaş bugün için önemli bir yaş değil" diye konuştu.

Harun Kolçak'a veda