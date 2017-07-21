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her kategoride birinci!

Giriş Tarihi: 21.7.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 15:30
Kanatsız Kuşlar her kategoride birinci!

’nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan dizisi , geçtiğimiz akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin altıncı bölümü Tüm Kişiler'de %5,28 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %4,17 izlenme oranı ve %15,00 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,52 izlenme oranı ve %15,21 izlenme payı alarak, 100 program arasında birinci oldu.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı 'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

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Kanatsız Kuşlar her kategoride birinci!
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