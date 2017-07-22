Tuğba Özerk isyan etti

Geçen haziran ayında Çeşme'de talihsiz bir kaza geçiren Tuğba Özerk
tatiline Bodrum'da devam etmişti.
Tuğba Özerk bugün Instagram
hesabından dikkat çekici ve isyankar bir paylaşımda bulundu. İsyanı ise müzik sektörüne...
'ÇEKİP GİDESİM VAR ŞU YALAN MÜZİK DÜNYASINDAN'
İşte Tuğba Özerk'in müzik dünyasına tepkisini gösteren tweetleri:
'Artık şu milyon palavralarını, tıklanmaları bi kenara atıp gerçek müziğe baksak diyeceğim ama aynı düzen devam. Müzik dünyasını salmışlar çayıra'
'Gerçekten çok sıkıldım çekip gidesim var şu yalan müzik dünyasından...'
Müzik dünyasına sinirlenen Tuğba Özerk'in 'Çekip gidesim var artık yalan dünyadan' diye bir şarkısı da var.
'AŞKA KENDİMİ KAPAMADIM SADECE...'
Tuğba Özerk 'Kendime eş değil çocuğuma baba arıyorum' demişti. Ayrıca iki kez evlenen ve boşanan Tuğba Özerk 'Aşka kendimi kapamadım sadece daha temkinliyim' de demişti.