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Bu aşk beni diyar diyar gezdirir

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017
Bu aşk beni diyar diyar gezdirir

Meryem Uzerli öyle aşık ki... Ünlü oyuncu, hem kavga ettiği sevgilisi Alp Özcan’ı affetti, hem de aralarına girdiği iddia edilen Diyar Onar’ın yaşgününe katıldı

İLGİNÇ GECE
Aşk her şeyi affediyor! Meryem Uzerli, bir kavgalı bir barışık olduğu Alp Özcan'la bir süre önce yine ayrılmıştı. O dönem Özcan'ın adı Diyar Onar isimli genç kadınla anılmış, bu iddia gazete manşetlerine taşınmıştı. Ancak önceki gece ilginç bir olay oldu.

ONA SARILDI
Meryem Uzerli, yollarını ayırdığı Alp Özcan'la yeniden barıştı. Üstelik adı sevgilisiyle anılan Diyar Onar'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Meryem'in keyfi o kadar yerindeydi ki, adı sevgilisiyle anılan Diyar'a sarılıp poz bile verdi.

Diyar Onar, 'İşte Meryem Uzerli'nin sevgilisi Alp Özcan'ın yeni aşkı' diye haber olmuştu.
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Bu aşk beni diyar diyar gezdirir
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