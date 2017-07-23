Bu aşk beni diyar diyar gezdirir

BUGÜN NELER OLDU

Aşkher şeyi affediyor! Meryem Uzerli, bir kavgalı bir barışık olduğu Alp Özcan'la bir süre önce yine ayrılmıştı. O dönem Özcan'ın adı Diyar Onar isimli genç kadınla anılmış, bu iddia gazete manşetlerine taşınmıştı. Ancak önceki gece ilginç bir olay oldu.MeryemUzerli, yollarını ayırdığı Alp Özcan'la yeniden barıştı. Üstelik adı sevgilisiyle anılan Diyar Onar'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Meryem'in keyfi o kadar yerindeydi ki, adı sevgilisiyle anılan Diyar'a sarılıp pozbile verdi.Diyar Onar, 'İşte Meryem Uzerli'nin sevgilisi Alp Özcan'ın yeni aşkı' diye haber olmuştu.