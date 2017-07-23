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Tatile Kenan engeli!

Giriş Tarihi: 23.7.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 10:07
Tatile Kenan engeli!

Sinem Kobal, önceki akşam oyuncu arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Bebek'teki bir kuafördeydi.

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Tatile Kenan engeli!
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