Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gökçe Atakaş ile Ömer Gürsoy dillere destan bir düğünle evlendi

Giriş Tarihi: 24.7.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 10:52
Gökçe Atakaş ile Ömer Gürsoy dillere destan bir düğünle evlendi

BÜLENT CANKURT

Çırağan'da peri masalı

ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçe Atakaş ile Ömer Gürsoy dillere destan bir düğünle evlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz