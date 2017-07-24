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eşi ’le balayında

Giriş Tarihi: 24.7.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 14:38
Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’le balayında

9 yıllık eşinden ayrılıp ile evlenen , balayı için 'nın güney sahillerinden ı paylaştı. Ceceli çifti,paylaşımı yorumlara kapattı.

9 yıllık eşinden boşanıp sevgilisi ile 10 Temmuz'da evlenen , balayına gittiği 'nın Nice ve Monaco şehirlerinden larını paylaştı.

İkilinin aynı renkte giydikleri kıyafet gözlerden kaçmazken, tatile gitmeden önce ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, çocuk istemediklerini belirtmişti.

AYNI RENKTE KIYAFET GİYDİLER

10 Temmuz'da nikah masasına oturan çiftin, balayından paylaştıkları ilk fotoğraflarında aynı renkte kıyafet giymeleri dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Balayı için Fransa'nın güney sahillerini tercih eden çift mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ceceli'nin hesaplarını yoruma kapatması dikkat çekti.

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Tatile gitmeden önce Nişantaşı'nda kahve alışverişi yapan Ceceli gazetecilere bazı açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerin "Çocuk düşünüyor musunuz? Selin Hanım ne istiyor?" sorusuna, Ceceli, "Yok düşünmüyoruz. Bunu da paylaşmış olayım buradan" diye yanıt vermişti.

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Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’le balayında
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