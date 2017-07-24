Safranbolu’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesi

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin paylaştığı 'Seven Ne Yapmaz' isimli iddialı bir dizi başlıyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın, yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin çekimleri, geçtiğimiz hafta Safranbolu'da başladı. Safranbolu'dan İstanbul'a uzanan eğlenceli ama zaman zaman dramatik bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide; Ecem Çalık, Serhat Parıl, Şeyla Halis, Sertan Erkaçan ve Ferzan Hekimoğlu da rol alıyor.Senaryosunu Bazı Filmler Yazı Grubu'nun kaleme aldığı 'Seven Ne Yapmaz', çok yakında atv'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin hikayesi şöyle: Çapkın ve yakışıklı 'Ozan Ekinsoy', Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası 'Orhan' tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. 'Ozan' memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip 'Nazlı'yla karşılaşır. Anne-babasız büyüyen ve köyün gözbebeği olan 'Nazlı'; sahiciliğiyle 'Ozan'ı etkiler. Çok heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Çocukluğundan bu yana 'Nazlı'yı büyüten 'Fatma Ana' ve köyün dedikoducusu 'Hatice', bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar. 'Nazlı' ile 'Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. 'Ozan' ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır ve acilen geri dönmesi gerekir. 'Ozan', nikahın olduğu gece 'Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. 'Nazlı', 'Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar.'Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır.