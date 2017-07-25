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Serdar Ortaç deniz kazası geçirdi!

Giriş Tarihi: 25.7.2017 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 11:34
Serdar Ortaç deniz kazası geçirdi!

Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme deniz kazası yaşadı.

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Serdar Ortaç deniz kazası geçirdi!
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