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Günaydın Haberleri
Serdar Ortaç deniz kazası geçirdi!
Serdar Ortaç deniz kazası geçirdi!
Giriş Tarihi: 25.7.2017
11:31
Güncelleme Tarihi: 25.7.2017
11:34
Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme deniz kazası yaşadı.
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