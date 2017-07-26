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Balayından döndüler

EVREN ABDULLAHOĞLU

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017
Balayından döndüler
Dokuz yıllık eşinden boşanıp geçtiğimiz ay sevgilisi ile evlenen , balayına gittiği Fransa'nın Nice ve Monaco şehirlerinden ilk fotoğraflarını paylaşmıştı. İkili, önceki gece Nice dönüşü ilk kez görüntülendi. Mutlu oldukları gözlerinden okunan çift, havalimanı çıkışında GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Tatilin çok güzel geçtiğini söyleyen Mustafa Ceceli'nin kilo aldığı görüldü. Ceceli, "Balayı bitti, iş vakti" diye konuştu. Çiçeği burnunda gelin Selin İmer ise örgülü saçlarıyla dikkat çekti. Selin İmer, pasaport kontrolünde beklerken cep telefonuyla çektiği fotoğrafları eşine gösterdi. Mustafa Ceceli, havalimanındaki hayranlarını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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Balayından döndüler
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