Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'un zor anları

Giriş Tarihi: 26.7.2017 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 09:02
Burcu Esmersoy'un zor anları

Hindistan'da ineklerle yaşadığı zor anların fotoğrafları ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burcu Esmersoy'un zor anları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz