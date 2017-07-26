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Burcu Esmersoy'un zor anları
Burcu Esmersoy
'un zor anları
Giriş Tarihi: 26.7.2017
08:53
Güncelleme Tarihi: 26.7.2017
09:02
Hindistan'da ineklerle yaşadığı zor anların fotoğrafları ortaya çıktı.
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