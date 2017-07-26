Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı aklandı

Tarkan
'ın '10' isimli yeni albüm
ünde bulunan 'Beni Çok Sev
' adlı şarkısının, 2013'te TMC müzik etiketiyle çıkardığı 'Olmayacak Bir Hayal' şarkısıyla aynı olduğunu iddia eden Cem Özkan, şikayette bulunmuş ve benzerliğin incelenmesini istemişti. Teknik Bilim Kurulu'nun yaptığı incelemenin sonucu, geçtiğimiz günlerde belli oldu. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından her iki eserin de birbirine benzemediği belirtilerek şu açıklama yapıldı: 'Yapılan başvuru doğrul- tusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları ve nota dökümleri Teknik Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Her iki eserin de ilk ölçüleri aynı olmakla birlikte, bu ölçülerin birçok eserde kullanıldığı ve her iki eserin de ana temasını oluşturmadığı için herhangi bir benzerlik tespit edilmemiştir.'