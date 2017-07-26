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Ünlü dansçı Burçin Orhon hastane odasını parti evine çevirdi!

Giriş Tarihi: 26.7.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 11:19
Ünlü dansçı Burçin Orhon hastane odasını parti evine çevirdi!

Mide küçültme ameliyatı olan Burçin Orhon, hastanede yakınlarıyla adeta parti verdi!

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Ünlü dansçı Burçin Orhon hastane odasını parti evine çevirdi!
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