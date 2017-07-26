Yavuz Bingöl’e yapılan ayıba takipsizlik kararı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan intihar girişimine müdahale etmişti. Rol aldığı dizinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan setine gitmeye çalışan Bingöl; Ahmet G. isimli gencin köprüdeki intihar girişimine tanık olmuştu. Bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören Bingöl; aracından inerek, kendisini aşağı bırakmakla tehdit eden Ahmet G.'nin yanına gidip yaklaşık 10 dakika konuşmuştu. Bingöl, depresyona girdiği öğrenilen şahsı intihardan vazgeçirmek için uzun süre dil dökmüştü. O anları anlatan Bingöl, "Çok bir şey yapmadım. İntihar girişimi olduğunu öğrenince inip bakmak istedim. Hayranım olduğunu söyledi. Beni görünce sakinleşti. Dizi setine geç kaldık ama hayat kurtardık" diye konuşmuştu.İntihara kalkışan Ahmet G., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Bingöl hakkında garip iddialar ortaya attı. Bingöl'ün kendisini intihardan vazgeçirmediğini iddia eden Ahmet G.; ünlü türkücünün yanındaki şahsın ise korkuluklara çıkarken fotoğrafını çekip kendisini ifşa ettiğini ileri sürerek Yavuz Bingöl'den şikayetçi oldu.Yürütülen soruşturmada Yavuz Bingöl ifade verdi. Ünlü sanatçı, olay günü korkuluklara çıkarak atlamak üzere olan şahsı görünce duruma müdahale etmek için durduğunu anlattı. İfadesinde Ahmet G.'nin kendisini gördüğünde "Yavuz baba, senin türkülerinle büyüdüm" diyerek intihar etmek istediğini söylediğini belirtti. Polisin kendisini uyarması sonrası olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bingöl, "O kişinin beni neden şikayet etiğini anlamadım. Ben ona yardım edebileceğimi, hayatı sevmesi gerektiğini söyledim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Bingöl'ün ünlü biri olduğunu, yoldan geçen vatandaşların fotoğrafını çekmiş olabileceğini belirterek ünlü şarkıcının olayda kusursuz olduğuna karar verdi ve soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.