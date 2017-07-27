Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Aslışah için gemileri yaktı!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 09:36
Aslışah için gemileri yaktı!

Sevgilisini Aslışah için terk etti

YÜKSEL YAVUZ

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslışah için gemileri yaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz