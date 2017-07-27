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Aslışah için gemileri yaktı!
Aslışah için gemileri yaktı!
Giriş Tarihi: 27.7.2017
09:36
Güncelleme Tarihi: 27.7.2017
09:36
Sevgilisini Aslışah için terk etti
YÜKSEL YAVUZ
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